Autofahrer unter Drogen in Buchen unterwegs

Am Dienstagvormittag musste ein 35-Jähriger sein Fahrzeug in Buchen stehenlassen. Aus dem Mercedes war in einer Kontrolle Marihuana Geruch wahrnehmbar. Ein Drogentest war bei dem Mann positiv ausgefallen und die Polizisten hatten bei ihm einen Joint aufgefunden. Die Fahrt des Mannes war somit um 10.30 Uhr in der St-Rochus-Straße beendet. Der Mann musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Unter aktuellem Drogeneinfluss durfte er auch nicht weiterfahren, weshalb sein Autoschlüssel bei der Polizei blieb, bis er wieder "clean" war. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Drogenbesitzes und dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss rechnen.

Graues Fahrzeug streift Lastwagen in Walldürn - Unfallflucht

Walldürn. Am Dienstagmorgen streifte eine unbekannte Person mit ihrem Auto einen entgegenkommenden LKW in Walldürn. Der 49-jährige LKW-Fahrer war gegen 6.20 Uhr mit seinem Geschäftswagen auf der Würzburger Straße unterwegs, als ein graues Fahrzeug auf seine Fahrbahn kam und sein Gefährt streifte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein Kia oder Hyundai, setzte seine Fahrt, trotz mutmaßlicher starker Schäden an der Fahrerseite, fort. Die verantwortliche Person gab sich weder ihrem Unfallgegner zu erkennen, noch zeigte sie den Unfall bei der Polizei an. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf das Fahrzeug oder seinen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Neckarr-Odenwald-Kreis