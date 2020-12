Autofahrer und Radfahrerin geraten in Alzenau aneinander

Am Donnerstag gegen 12 Uhr kamen sich ein VW-Fahrer und eine Radfahrerin in der Hanauer Straße ins Gehege, wobei die Darstellungen über den Ablauf des Geschehens bisher widersprüchlich sind. Eine 41-jährige Frau fuhr gemeinsam mit ihrem Sohn jeweils mit dem Fahrrad auf der Hanauer Straße. Nach ihren Angaben wurde sie auf Höhe des Rathauses von einem VW überholt. Dabei sei es sehr eng zugegangen, weshalb die Frau hinter dem Auto herfuhr, um die Sache zu klären. Plötzlich habe der VW-fahrer abgebremst, weshalb die Frau leicht auf den Wagen gefahren sei, ohne zu stürzen. Der 51-jährige VW-Fahrer gab an, die Frau sei links neben dem Auto gefahren und habe gegen die Tür getreten. Er habe dann abgebremst und die Frau sei auf das Auto gefahren, wobei ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Verkehrsdelikte.

Gegen Verkehrszeichen gefahren

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall in der Wilmundsheimer Straße entstand am Donnerstagabend ein Schaden von 1.700 Euro. Gegen 20.30 Uhr bog ein 18-jähriger Pkw-Fahrer von der Märkerstraße in die Wilmundsheimer Straße ab. Da er zu schnell unterwegs war, fuhr er gegen ein Verkehrszeichen, das dadurch umgeknickt wurde.

Fazit: 1.500 Euro Schaden am Auto und 200 Euro an dem Standrohr.

Kennzeichen gestohlen

Karlstein-Dettingen. Am Donnerstag zwischen 12.45 und 19.45 Uhr wurden von einem Peugeot beide amtlichen Kennzeichen gestohlen. Der Pkw war auf dem Pendlerparkplatz in der Frankenstraße abgestellt.

Rauschgift sichergestellt

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Eine Streife der Bereitschaftspolizei, die zur Überwachung der Corona Maßnahmen unterwegs war, konnte am Donnerstagnachmittag circa 20 Gramm Marihuanaprodukte sicherstellen. Die Streife wollte gegen 15.30 Uhr zwei Jugendliche im Bereich des Radwegs an der Hanauer Straße kontrollieren. Beim Erblicken der uniformierten Streife versuchte ein 16-Jähriger einen Plastikbeutel zu entsorgen, was allerdings an der Aufmerksamkeit der Polizisten scheiterte. Ein Blick in den Beutel erklärte das Verhalten des Schülers, da sich darin circa 20 Gramm Marihuanablüten befanden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

