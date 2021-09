Autofahrer übersteht Überschlag im Audi bei Gemünden leicht verletzt

Am Dienstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 18 von Harrbach kommend in Richtung Kleinwernfeld.

Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken kam er dann nach links von der Fahrbahn ab. In einem Acker überschlug sich sein Audi dann mehrfach. Der Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet - Unfall in gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen gegen 09:25 Uhr wollte eine 72-jährige Fiat-Fahrerin von Adelsberg kommend nach links auf die Staatsstraße 2303 in Richtung Gemünden abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen von links kommenden Pkw Opel eines 73-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 2.000,- Euro. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Opel leicht verletzt.

Wildunfall bei Gössenheim

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr, kam es auf der B27 zu einem Wildunfall. Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr von Aschfeld in Richtung Gössenheim. Ca. 200 Meter vor Gössenheim querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Opel des 54-Jährigen. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, konnte zur Unfallzeit nicht zweifelsfrei geklärt werden.

