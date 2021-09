Autofahrer übersieht Radfahrer - Unfall in Mömbris

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich bei Rückersbach ein Verkehrsunfall, der noch relativ glimpflich endete. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer auf einem Waldweg, der neben der Staatstraße verläuft und wollte dort wenden. Dabei übersah er offenbar einen 53-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Waldweg in Richtung Staatstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer, blieb aber glücklicher Weise unverletzt. Das Pedelec beschädigte dabei noch leicht einen Opel, der dort abgestellt war. Der Gesamtschaden summiert sich auf 1.500 Euro.

Spiegelberührung im Gegenverkehr in Michelbach

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Ford-Fahrer auf einem Feldweg im Bereich Zum Sandfeld. Ihm kam ein Chrysler entgegen, dessen Fahrer nach Angaben des Ford-Fahrers zu weit links. Als sich die beiden Fahrzeuge begegneten, kam es zu einer Berührung der linken Außenspiegel. Obwohl ein Schaden an beiden Außenspiegeln entstand (150 Euro pro Auto) fuhr der Chrysler-Fahrer weiter. Der Ford-Fahrer wendete und gab dem Chrysler Lichthupe. Dessen Fahrer blieb dann zwar halten, begutachtete den Schaden, äußerte aber gegenüber dem 53-Jährigen, dass er wegen einer solchen Lappalie nicht stehen bleiben würde. Während der Ford-Fahrer die Polizei verständigte, stieg der Chrysler-Fahrer in seinen Pkw und fuhr davon. Da das Kennzeichen des Flüchtigen bekannt war, konnte ein 64-jähriger Mann ermittelt werden. Ihn erwartet nun einen Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hauswand in Großwelzheim beschädigt

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe der letzten Woche beschädigte der 26-jährige Fahrer eines Postfahrzeugs die Hauswand eines Anwesens in der Freigerichter Straße. Dabei entstand ein Schaden von 3.500 Euro.