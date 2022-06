Autofahrer übersieht Radfahrer in Aschaffenburg

Als der 30-Jährige auf Höhe des Mitscherlichweges nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kollidierte er mit einem Fahrradfahrer. Dieser befand sich auf dem rechts befindlichen Fahrradschutzstreifen in gleicher Fahrtrichtung. Der 42-jährige Radler fuhr frontal in das rechte Heck des Pkw und kam zu Fall. Die Retter verbrachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Schäden am Fahrrad sowie am Opel fielen eher gering aus.

Rotlichtverstoß - Polizei sucht Unfallzeugen

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein Opel die Darmstädter Straße von Stockstadt kommend. An der Unterführung des Westrings („Leiderer Lichtspiele") beabsichtigte der 39-jährige Opel-Fahrer geradeaus zu fahren. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit einem von links kommenden DaimlerChrysler. Der 39-Jährige touchierte mit seiner Front das rechtsseitige Heck des DaimlerChryslers. Glücklicherweise blieb sowohl der 39-jährige Mann als auch die 73-jährige Fahrzeugführerin des Daimler unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird im mittleren vierstelligen Bereich eingeschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist nicht abschließend geklärt, für wen die Ampel grünes Licht zeigte.

Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Zusammenstoß im Kreisverkehr - Eine leicht Verletzte

Stockstadt. Eine 21-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, die Bundesstraße 469 aus Richtung Miltenberg kommend. An der Ausfahrt Stockstadt zur Bundesstraße 26 fuhr sie ab und ordnete sich in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah die 21-Jährige einen im Kreisel befindlichen, bevorrechtigten BMW. Es kam zur Kollision, wodurch die Suzuki-Fahrerin leicht an der linken Schulter verletzt wurde. Ihr Fahrzeug wies einen Schaden an der Fahrerseite auf. Die 52-jährige BMW-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, sodass sie durch die Retter einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Ihr BMW wurde rechts an der Front eingedrückt. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.