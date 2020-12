Autofahrer übersieht Radfahrer: 31-Jähriger verletzt

Der 31-Jährige war mit seinem Rad in den Kreisel zur MIL 38 von der Obernburger Straße kommend eingefahren. Zur gleichen Zeit kam ein Haibacher mit seinem Nissan Navara aus Richtung Niedernberg kommend und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehrsplatz ein. Er übersah den dort bereits fahrenden Radler und streifte diesen mit der rechten Seite seines Fahrzeuges. Der Kleinwallstädter kam hierdurch zu Fall und kam verletzt am Boden zu liegen. Er wurde leicht verletzt ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Erlenbach. Ein 18-jähriger Azubi ist am Montag vormittag gegen 08:25 Uhr einer Streife mit seinem E-Scooter im Bahnhofsbereich aufgefallen. Bei der Überprüfung des fahrbaren Untersatzes stellte sich heraus, dass sein Fahrer dafür keine Versicherung abgeschlossen hatte und das Versicherungskennzeichen fehlt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Sulzbach. Gleich zwei Drogensünder haben Beamte der PI Obernburg aus dem Verkehr gezogen. In Obernburg fiel einer Streife am Montag Abend gegen 22.00 Uhr ein Obernburger auf, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Schüler zeigte bei der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen.

In Sulzbach fiel am Dienstag früh gegen 01.40 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 19-Jährige auf. Die junge Dame war von den Beamten mit ihrem Opel Astra angehalten worden. Nachdem sie einige körperliche Defizite offenbarte und ein Drogenvortest positiv verlief, wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet.

Beim Rangieren Mauer demoliert

Klingenberg a.Main, Am Hang

Am Montag früh gegen 06.15 Uhr ist Am Hang in Klingenberg eine Mauer bei einem Unfall beschädigt worden. Ein Fiat-Ducato-Fahrer war hier beim Rangieren gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Diese wurde durch den Anprall beschädigte und fiel in Teilen zusammen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro.

Vandalismus in den Angelgärten

Elsenfeld. Übers vergangene Wochenende haben Unbekannte in den Angelgärten mehrere Grundstücke aufgesucht und dort Sachbeschädigungen verübt. Die noch unbekannten „Vandalen" begaben sich nach Eintreten von Türen, Einschlagen von Fenstern in die Gartenlauben und durchsuchten diese nach Verwertbarem. Größtenteils blieben sie hierbei ohne Beute, richteten aber teilweise Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Die Besitzer der Hütten beklagen den Verlust von einigen Gartengeräten, Lichterketten, Tabakwaren, die in den Hütten aufbewahrt waren. Teile des Erbeteten konnten von Gartenbesitzern im Bereich der Elsava im Wasser schwimmend wieder aufgefunden werden.

Mit einer Blechschere oder ähnlichem Gerät machten sich die Unbekannten auch an der Rad-und Fußgängerbrücke über die Elsava zu schaffen. Hier schnitten sie Bleche der Geländerabdeckung ab und warfen sie, zusammen mit einigen Stühlen aus den Gartenlauben, von oben in die Elsava hinab. Insgesamt dürfte der angerichtete Sachschaden bei den Gartenbesitzern gut 2000 Euro betragen.

sob/Polizei Obernburg