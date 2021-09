Autofahrer übersieht Motorrad in Rodenbach - Mann verletzt

Gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger aus dem Raum Frammersbach mit seinem VW Caddy die Ortsdurchfahrt in Rodenbach. Im Einfahrtsbereich zur St2315 übersah er beim Einfahren einen von Lohr a.Main kommenden Motorradfahrer. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des Motorradfahrers stieß er mit seinem Kraftrad gegen den linken, vorderen, Kotflügel des Caddys. Der 40-jährige Fahrer aus dem Raum Elsenfeld wurde leicht verletzt mit Gehirnerschütterung und einer Handgelenksprellung mittels Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Frankfurt gebracht. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Motorradfahrer stürzen bei Neuhütten

Neuhütten, Lkr. Main-Spessart: Gleich zwei Motorradfahrer stürzten am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2317, zwischen Neuhütten und Krommenthal.

Die Beiden Fahrer aus dem Raum Nordrhein-Westfalen fuhren gegen 16:15 Uhr, innerhalb einer Motorradgruppe von Neuhütten in Fahrtrichtung Krommenthal. Die Fahrer kamen, unabhängig voneinander, auf gerader Strecke ins Schlingern und stürzten. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2500 Euro. Die Fahrer selbst blieben unverletzt.

Ohne Erlaubnis in Lohr geangelt

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntag wurde der Polizeiinspektion Lohr a.Main gegen Mittag eine männliche Person an der Mainlände mitgeteilt, welche lediglich mit Brot und Angel angelte. Bei der Überprüfung durch die Streifenbesatzung konnte festgestellt werden, dass der 29-jährige Mann aus den Niederlanden ohne jede Berechtigung angelte.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei.

dc/Meldungen der Polizei Lohr