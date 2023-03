Autofahrer übersiehr Radler bei Stockstadt - Mann Verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 35-Jährige am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, mit ihrem Toyota die Frankenstraße. An der Kreuzung zur Großostheimer Straße wollte die Frau geradeaus weiterfahren, übersah bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr jedoch einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 19-jährige Fahrradfahrer erlitt – obwohl er ohne Helm unterwegs war - glücklicherweise nur leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann: Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde vor der Comenius-Schule im Bessenbacher Weg ein dort geparkter schwarzer Hyundai beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

