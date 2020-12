Autofahrer streift vorausfahrendes Fahrzeug und flüchtet in Aschaffenburg

Am Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Auto die Glattbacher Überfahrt und ordnete sich zunächst zum Rechtsabbiegen in die Elisenstraße hinter einem VW ein. Als er sich dann doch entschied, sich auf die Linksabbiegespur einzuordnen, streifte er mit seiner rechten Front den VW. Dieser wurde linksseitig am Heck in vierstelliger Höhe beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer des roten Wagens entfernte sich jedoch, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Er wird als circa 60 Jahre alt beschrieben. Nähere Informationen zu dem Unfallflüchtigen und seinem Fahrzeug liegen nicht vor.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

17-Jähriger leistet bei Kontrolle Widerstand, weil er Rauschgift besitzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurden zwei Jugendliche auf einem Parkplatz in der Müllerstraße, hinter einem Supermarkt einer Personenkontrolle unterzogen. Bereits bei Eintreffen der Streife versteckte der 17-Jährige etwas in seiner Jackentasche und sich selbst hinter dem anderen 16-Jährigen. Der 17-Jährige weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Er versuchte sich zudem der Kontrolle zu entziehen, woraufhin er festgehalten wurde. Er löste sich mit Kräften aus dem Griff, woraufhin er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Auch hier leistete der junge Mann Widerstand und versuchte sich loszureißen. Als Grund für das Verhalten des 17-Jährigen stellte sich eine geringe Menge Marihuana heraus, welche er in seiner Hand hielt. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Zur weiteren Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden Jugendlichen mit auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg genommen, wo sie letztendlich von ihren Eltern abgeholt wurden. Der 17-Jährige hatte sich im Verlauf seiner Festnahme eine Schürfwunde zugezogen. Auch die beiden Polizeibeamten wurden hierdurch leicht verletzt. Sie konnten jedoch weiterhin ihren Dienst verrichten. Gegen den jungen Mann wurde unter anderem ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstand und Körperverletzung eingeleitet.

Diebstahl aus Geldbeutel in City Galerie - Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, bemerkte eine Dame das Fehlen ihres Geldbeutels. Sie hatte ihn zuvor in der Hand gehalten, während sie sich in einem Bekleidungsgeschäft in der City Galerie aufgehalten hatte. Als sie sich an der Kasse informierte, war die Geldbörse glücklicherweise bereits abgegeben worden. Allerdings hatte hieraus bereits ein unbekannter Täter eine hohe Menge Bargeld im dreistelligen Bereich entnommen. Wie der Täter an den Geldbeutel gelang, ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Diebstahl diverser Kabel von Stockstädter Baustelle - Zeugen gesucht

Stockstadt. Im Zeitraum von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 07:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter diverse Kabel von einer Baustelle in der Obernburger Straße. Unter anderem durchtrennte der Täter ein circa 30 Meter langes Kabel eines Baukrans und nahm dieses an sich. Der Baufirma entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

sob/Polizei Aschaffenburg