Autofahrer streift Fußgänger in Retzbach - Mann leicht verletzt

Am Sonntag wollte ein 60-jähriger Autofahrer, welcher auf einem Weinbergweg in den Weinbergen zwischen Thüngersheim und Retzbach unterwegs war, gegen 16 Uhr an einem vor ihm in gleicher Richtung gehenden 67-jährigen Mann vorbeifahren. Nachdem der Fußgänger auch auf Hupen des Autofahrers nicht zur Seite ging, versuchte der Autofahrer auf dem schmalen Weg an diesem vorbeizufahren. Dabei wurde der Fußgänger von dem Wagen touchiert und leicht verletzt. Nachdem es im Anschluss an den Unfall zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung der Beteiligten kam, fuhr der Autofahrer weiter ohne seine Personalien anzugeben. Der Autofahrer konnte aufgrund des bekannten Pkw-kennzeichens schnell durch die verständigten Beamten ermittelt werden.

Geparkten Wagen in Arnstein beschädigt und geflüchtet

Arnstein. In Arnstein wurde am Samstag ein in der Schützenbergstraße 15 geparkter Pkw Ford auf der rechten Fahrzeugseite von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher, von dessen Fahrzeuge weißer Lack an dem geparkten Pkw hinterlassen wurde, fuhr weiter ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1800.- Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Werkzeug in Retzstadt gestohlen

Retzstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Freitag 18.09.2020 bis Sonntag 20.09.2020 wurden aus der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes in Retzstadt, Wethstr. 11, ein Akkuwinkelschleifer und ein Akkuschrauber der Marke Makita, mit dem zugehörigen Ladegerät und drei Akkus, entwendet. Die Geräte hatten einen Wert von ca. 600.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Autofahrerin weicht Tier aus und landet im Acker

Schönarts, Lkr. Main-Spessart. Eine 18-jährige Autofahrerin wich am Sonntag gegen 14:00 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der B 26 und Schönarts einem kreuzenden Tier aus und kam dabei mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Der Skoda rutschte dabei ca. 30 m weit in einem Acker entlang und kam dann in einem Graben zum Stehen. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6500.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt