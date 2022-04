Nachdem die Tochter eines Frammersbacher Audi-Fahrers durch den Fahrer eines Schulbusses beleidigt worden sein soll, habe der Autofahrer den Fahrweg des Buses in Frammersbach zu gestellt und den Busfahrer am Weiterfahren gehindert. Die eintreffende Polizei konnte laut ihrem Bericht die erhitzten Gemüter beruhigen. Gegen den Audi-Fahrer werden nun Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den Busfahrer wegen Beleidigung geführt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, sich bei der Polizei Lohr unter 09352/87410 zu melden.

Achtung Whats-App Betrüger

Erneut warnt die Polizei davor leichtfertig Geld aufgrund von Whats-App Nachrichten zu überweisen. In der Regel geben sich die Betrüger als Kinder der Opfer aus. Man habe eine neue Handynummer und die alte könne gelöscht werden. Anschließend würden die Eltern um die Ausführung einer dringenden Überweisung gebeten. Die Polizei rät dringend sich in einem persönlichen Gespräch beim Gegenüber über dessen Identität rück zu versichern.

Geparktes Auto angefahren

Auf dem Parkplatz des Bezirkskrankenhauses Lohr am Main, Am Sommerberg, wurde zwischen Sonntag und Montag ein geparkter VW, Golf angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Lohr unter 09352/87410 zu melden.

Festnahme - mit mehreren Haftbefehlen gesucht

Bei einer Personenkontrolle unweit des Lohrer Bahnhofes griff die Polizei eine Person auf, welche gleich mit 4 Haftbefehlen gesucht wurde. Der Gesuchte wurde festgenommen und an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt überstellt.

Polizei Lohr/kick