Autofahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Die Streife hatte den 23-jährigen Mann mit seinem Mercedes um 17.45 Uhr in der Kahler Straße kontrolliert. Nachdem drogentypische Auffälligkeiten festzustellen war und ein Drogentest positiv verlief, folgte die obligatorische Blutentnahme.

Auto gerät bei Mömbris ins Rutschen

Mömbris-Strötzbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in Strötzbach entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 6.500 Euro. Gegen 09 Uhr wollte ein 44-jähriger Mann seinen Wagen in der Kreuzgasse leicht zurückrollen lassen. Dabei kam das Auto jedoch auf der abschüssigen Straße aufgrund von Glätte ins Rutschen und landete mit dem Heck an einer Grundstücksmauer. Fazit: 3.000 Euro Schaden am Pkw und 3.500 Euro an der Mauer.

dc/Meldunen der Polizei Alzenau