Autofahrer schlägt auf Paketboten in Gössenheim ein

Recht rabiat zeigte sich ein 75-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Gössenheim. Nachdem ein Paketfahrer die Durchfahrt kurzfristig blockierte, stieg der Senior aus seinem Fahrzeug und schlug mit beiden Fäusten auf den 27jährigen Mann ein. Eine beherzte Zeugin konnte die beiden dann trennen. Auch bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei zeigte sich der ältere Mann noch sehr aufgebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

Fahrraddiebstahl in Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Zeilbaumweg in Gemünden ein weißes Klapprad entwendet. Das Rad stand zu diesem Zeitpunkt unverschlossen im Hof des Anwesens. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike mit 21 Gangschaltung und einem Zeitwert von ca 100.-- €.

Unfallflucht in Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch gegen 09.45 Uhr parkte eine 63jährige Autofahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wernfelder Straße in Gemünden. Als sie etwa 15 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug kam bemerkte sie eine frische Anstoßstelle am Heck ihres Pkw. Aufgrund der gemessenen Anstoßhöhe dürfte als Unfallverursacher ein Kleintransporter oder höherer Anhänger in Betracht kommen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Anstoßstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000.-- € Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gemünden unter der Tel-Nr. 09351 97410

dc/Meldungen der Polizei Gemünden