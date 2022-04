Autofahrer rutscht bei Wiesenfeld in den Graben

Ein 20-jähriger Fahrer eines Suzuki Swift befuhr am Montag gegen 8.25 Uhr die Staatsstraße 2435 von Lohr-Steinbach in Richtung Wiesenfeld. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer aus bisher nicht geklärter Ursache auf das rechte Bankett und von dort aus rutschte das Fahrzeug in den Graben. Am Suziki entstand zwar nur Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wildunfälle auf der Staatsstraße 2317

Neuhütten/Wiesthal. Auf der Staatsstraße 2317 zwischen Neuhütten und Wiesthal, Lkr. MSP, kam es am Montag zu zwei Wildunfällen.

Schon nachts um 1 Uhr wurde dort das erste Reh von einem Auto erfasst.

Der zweite Unfall gleicher Art passierte dann um 7 Uhr. Auch hierbei wurde wieder ein Reh überfahren. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamtrund 2000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Junger Mann mit einer geringen Menge Marihuana im Zug nach Lohr

Lohr. Im Regionalexpress von Frankfurt nach Lohr wurde am gestrigen Abend gegen 19.00 Uhr durch die Bundespolizei Würzburg ein 23-jähriger Mann kontrolliert. Dabei konnten die Beamten eine geringe Menge Marihuana finden. Aus diesem Grund wurde der Mann am Lohrer Bahnhof einer Streife der Lohrer Polizei übergeben. Nach der Sachbearbeitung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der junge Mann wieder entlassen.