Autofahrer rutscht bei Aschenroth von der Straße

Am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg kommend in Fahrtrichtung Aschenroth. In einer 90-Grad-Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrer sowie seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.600,- Euro.

Fahrrad in Gemünden gestohlen

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde in der Nacht vom 12./13.04.2022 aus dem Hofraum eines Anwesens in der Oberdorfstraße ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 750,- Euro entwendet.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparktes Auto in Gemünden angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, im Zeitraum von 08:15 bis 09:00 Uhr, parkte ein 53-jähriger Autofahrer seinen Pkw Fiat auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wernfelder Straße. Beim Wegfahren bemerkte er einen Schaden an der Beifahrertüre, welcher vermutlich durch einen Kastenwagen oder ähnliches Fahrzeug verursacht wurde. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Wildunfall in Karsbach - Reh angefahren

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Bereits in der vergangenen Woche hatte eine 38-jährige Autofahrerin auf der B 27, kurz vor Weyersfeld, einen Wildunfall. Ein Reh sprang auf die Straße und wurde von ihrem Fahrzeug erfasst. Das Wild wurde hierbei verletzt, humpelte aber davon.

Da die Autofahrerin eine Wildunfallbescheinigung für die Versicherung benötigte, meldete sie schließlich den Unfall eine Woche später bei der Polizei. Aufgrund dessen, dass das Reh verletzt wurde und sie den Unfall nicht unverzüglich bei der Polizei bzw. einem Jagdpächter meldete, erhält sie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Jagdgesetz.

