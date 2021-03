Am Landgericht Deggendorf beginnt am 14.10.2019 der Prozess gegen zwei Männer, die sich im Juli 2018 ein illegales Rennen geliefert haben sollen. Ein unbeteiligter Familienvater starb, sein Sohn wurde schwer verletzt.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen in einer Autobahnbaustelle auf der A3 bei Aschaffenburg durchgeführt.Hierbei wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer festgestellt, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h hielten. Spitzenreiter war hierbei ein 24-jähriger, der im Kreis Nürnberger Land wohnhaft ist, der gegen 09:15 Uhr die Messstelle in Richtung Würzburg mit seinem Mercedes mit sage und schreibe 207 km/h passierte. Eine sofort hinzugerufene Streife konnte den Fahrzeugführer mehrere Kilometer später anhalten und über sein Fehlverhalten belehren. Angaben, warum er in der gut beschilderten, mit einen Geschwindigkeitstrichter versehenen und mittels Verkehrsbaken abgesicherten Baustelle so schnell fuhr, machte der Mann nicht. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot von 3 Monaten, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und ein Bußgeld von 1.200 Euro.

Audi ohne Versicherung auf A3 unterwegs

Bessenbach, Kreis Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Bessenbach wurde am Sonntag gegen 15:30 Uhr festgestellt, dass für den kontrollierten Audi A3 kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeuge wurde daraufhin dem 21-jährigen Fahrer untersagt. Gegen ihn, wie auch gegen den 60-jährigen Fahrzeughalter, wurde zudem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

25-Jähriger ohne Fahrerlaubnis

Hösbach, Kreis Aschaffenburg. Am Sonntag wurde gegen 14:45 Uhr ein 25-Jähriger als Fahrer eines Audis auf der A3 bei Hösbach zur Kontrolle angehalten und überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Es folgte eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 52-jährige Fahrzeughalter, der sich zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Beifahrersitz befand, muss sich zudem wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.