Autofahrer rammt Straßenlampe im Main-Spessart-Kreis

Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr wollte der 57-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine die Brücke in Wolfsmünster passieren. Da dies nicht möglich war, wendete er vor der Brücke. Beim Rückwärtsfahren in die Straße „Riedberg“ übersah er eine Straßenlaterne und fuhr diese um. Der Sachschaden an der Lampe wird auf ca. 1000,- Euro beziffert.

Wildunfälle

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen gegen 05.00 Uhr fuhr eine 49-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Richtung Schaippach. Auf Höhe des Zollbergs kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde vom Pkw Opel der 49-jährigen Frau erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro.

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr erfasste eine 20-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2301, zwischen Sachsenheim und Wernfeld, ein Reh, welches nach dem Anstoß flüchtete. Am Pkw Seat entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der Jagdpächter wurde ebenfalls zur Nachsuche verständigt.

Reisender Händler bot Werkzeuge und Topfsets zum Verkauf an

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochvormittag versuchte ein reisender Händler in Mittelsinn Werkzeuge, Akkuschrauber und Topfsets zu verkaufen. Ein besorgter Bürger informierte deshalb die Polizei. Der 32-jährige Verkäufer konnte in der Brunnenstraße in Mittelsinn durch die Polizeistreife festgestellt und kontrolliert werden. In seinem Fahrzeug, einem Lkw Kastenwagen mit britischem Kennzeichen, hatte er jede Menge Waren (Werkzeuge, Akkuschrauber/Kraftwelle und Topfsets), die er verkaufen wollte. Eine Reisegewerbekarte konnte er jedoch nicht vorweisen. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Main-Spessart wurde die gesamte Ladung sichergestellt. Der Mann erhält eine Anzeige nach der Gewerbeordnung. Da es sich um einen ausländischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland handelt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeistation Gemünden um Hinweise, wem der Mann seine Ware zum Kauf angeboten hat.

mci / Quelle: Polizei Gemünden