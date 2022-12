Autofahrer prallt gegen Baum in Hösbach

Gegen 16.45 Uhr war der 85-jährige Nissan-Fahrer aus Richtung Sailauf kommend auf der B26/Hauptstraße in Richtung Ortsmitte Hösbach unterwegs. In Höhe des Gewerbegebiets kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Micra prallte gegen einen Baum und kam quer zur Straße am Fahrbahnrand zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt, er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Hösbach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtetet diese aus, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um.

Die Hauptstraße war im Bereich der Unfallstelle für über ein Stunde gesperrt. Die Polizei schließt als Unfallgrund eine medizinische Ursache nicht aus.

rah