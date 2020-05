Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Zellingen unterwegs

Der 22-jährige Fahrer, welcher mit einem ausgemusterten Fahrzeug eines Rettungsdienstes unterwegs war, konnte in Gramschatz angetroffen und kontrolliert werden. Da sich bei der Überprüfung herausstellte, dass der Mann noch nie im Besitz eines Führerscheines war, musste er die Fahrt beenden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den Fahrer kommt nun eine Strafanzeige zu.

Einbruch in Fischerhütte: Büchold

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde bei Büchold eine Fischerhütte aufgebrochen. Aus der Hütte, welche in der Verlängerung der Straße Afterbank östlich von Büchold an den Stauseen liegt, wurden ein Freischneider Marke Stihl und ein Stromaggregat entwendet.

Holzbretter entwendet: Zellingen

Im Zeitraum vom 30.04.2020 bis 13.05.2020 wurden aus einem Gartengrundstück zwischen Zellingen und Erlabrunn ca. 50 bis 60 jeweils 220 cm lange Holzbretter aus Kirsch- und Eschenholz entwendet. Die Bretter hatten einen Wert von ca. 1500.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Einbruch in Büchold und dem Diebstahl aus dem Gartengrundstück bei Zellingen unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt/ienc