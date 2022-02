Autofahrer nach Wildunfall bei Elsenfeld verletzt - Polizei sucht Unfallstelle

Am vergangenen Freitag hatte eine Streife der PI Obernburg in der Elsenfelder Straße einen schwer beschädigten Audi A6, Farbe grau, mit Warnblinkanlage am Straßenrand stehend, vorgefunden. Sein vor Ort befindlicher Fahrer klagte über leichte Verletzungen und gab an, vermutlich auf der Ortsumgehung im Bereich des Schulzentrums einen Wildunfall gehabt zu haben.

Dies dürfte jedoch nicht den Tatsachen entsprechen, da bei einer Absuche der Umgehung keinerlei Hinweise auf einen Unfall im dortigen Bereich gefunden werden konnten. Am beschädigten Pkw konnten keinerlei Wildhaare festgestellt werden.

Die massiven Beschädigungen deuteten eher auf einen Anprall auf ein massives Hindernis (Verkehrsinsel oder Mauer) hin. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Zeugen haben den verunfallten Wagen noch kurz zuvor im Bereich der Shelltankstelle in Elsenfeld gesehen. Der Fahrer des Fahrzeuges will vor dem Unfall im Industriegebiet Kleinwallstadt am dortigen Waschpark sowie auf der Ortsumgehung gefahren sein.

Die PI Obernburg fragt: Wo ist evtl. eine Grundstückseinfriedung, Mauer beschädigt worden und der Sachverhalt noch nicht bei der Polizei angezeigt worden. Wer hat am Freitag Morgen gegen 02.00 Uhr evtl. Beobachtungen zu dem verunfallten grauen Audi A 6 gemacht?

Ohne Fahrerlaubnis auf Mofaroller unterwegs

Obernburg a.Main. Einen Rollerfahrer haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag Abend gegen 19 Uhr in Obernburg angehalten, nachdem dieser der Streife wegen eines defekten Rücklichtes und seiner flotten Fahrweise aufgefallen ist.

Bei der Überprüfung des jungen 17-jährigen Fahrers räumte dieser ein, lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung zu sein. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Hinterreifen des Rollers ohne Profil war. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seinen Roller stellten die eingesetzten Beamten zwecks Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit sicher.

Unter Drogeneinfluss in Niedernberg gefahren

Niedernberg. Einen fahruntüchtigen Fiatfahrer hat die Polizei am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der 22-jährige Mainzer war einer Streife im Heckenweg in Niedernberg aufgefallen. Bei seiner Überprüfung auf Fahrtauglichkeit stellten die Beamten erheblich körperliche Ausfallerscheinungen fest. Der ertappte Drogenkonsument räumte auf Vorhalt ein, Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv.

Im Sekundenschlaf Verkehrszeichen umgefahren

Großwallstadt, B 469. Ein Unfall, der sich am Sonntag früh gegen 6 Uhr auf der B 469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg ereignete, ist nochmal glimpflich abgelaufen.

Zur Unfallzeit war ein Hanauer mit seinem VW Golf auf der B469 Richtung Aschaffenburg gefahren. Höhe der Ausfahrt Großwallstadt nickte der 21-jährige Fahrer kurz ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Verkehrszeichen. Hierdurch wachte der junge Fahrer wieder auf, bremste und konnte sein Fahrzeug auf dem beschleunigungsstreifen zum Stehen bringen. Bei der Kollision mit dem Verkehrszeichen wurde der Golf im Frontbereich erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Erlenbach a.Main. Über das Wochenende haben Unbekannte in Erlenbach das Schulgebäude der Barbarossaschule in Erlenbach beschädigt. Verantwortliche der Schule hatten am Montag bei der Polizei die Beschädigung mehrerer Glasscheiben am Mensagebäude der Schule in der Geschwister- Scholl-Straße gemeldet.

Bei der Tatbestandsaufnahme vor Ort konnten mehrere Steine sichergestellt werden, mit denen die Täter die Scheiben beschädigt hatten. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Leitpfosten ausgerissen

Erlenbach a.Main. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte auf der Ortsverbindungsstraße von Erlenbach nach Mechenhard insgesamt 25 Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und in den angrenzenden Wald geworfen.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei müssen die Pfosten neu befestigen.

Mountainbike in Wörth entwendet

Wörth. In der vorigen Woche, zwischen dem 06.02.2022 und 11.02.2022, ist in der Münchner Straße ein Mountainbike entwendet worden. Das berichtet die Polizei. Das Herrenrad der Marke Stevens S7, schwarz, war unverschlossen auf dem gemeinsamen Abstellplatz eines dortigen Mehrfamilienhauses abgestellt gewesen. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt etwa 250 Euro.

Solarpanel in Sulzbach entwendet

Sulzbach a.Main. Zwischen dem Sonntag, 06.02.2022 0 Uhr und Samstag, 12.02.2022 18.30 Uhr ist aus einem Schrebergarten im Bereich der Niedernberger Straße eine Solarzelle entwendet worden. Das Panel war laut Polizei auf dem ca. 3,5 m hohen Dach der Gartenlaube befestigt gewesen. Weiterhin nahmen die Diebe ein Anschlusskabel sowie eine angeschlossenen Autobatterie, die unter einer Spüle befestigt war, mit. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt rund 400 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

