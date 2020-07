Autofahrer nach Unfall in Gemünden verletzt

Im Bus waren keine Fahrgäste. Dabei kam ihm ein Daimler Chrysler entgegen, der nach Spurenlage circa 60 cm weit in der Fahrspur des Gegenverkehrs fuhr. Der Busfahrer wich noch nach rechts aus und streifte bereits die rechts von ihm befindliche Leitplanke. Trotzdem stießen beide Fahrzeuge vorne links zusammen. Bei dem Unfall wurde der 18-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Daimler Chrysler entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt etwa 500 Euro.

Am Bus entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden von geschätzt etwa 50.000 Euro. Außerdem wurden sechs Leitplankenfelder sowie Pfosten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Während der Bergung war die Kreisstraße MSP 19 für circa zwei Stunden komplett gesperrt.

Die Feuerwehren aus Langenprozelten und Ruppertshütten waren im Einsatz. Außerdem musste die Straße durch den Kreisbauhof gereinigt werden.

Wildunfälle

Burgsinn. Am Dienstagmorgen um 08.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Fellen. Hierbei erfasste er ein die Straße querendes Reh, welches bei dem Unfall getötet wurde. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Fellen. Am Sonntagmorgen kurz nach 05.00 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 18 von Fellen in Richtung Rengersbrunn. Kurz vor der Abzweigung Wohnrod kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin des Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier. Da das Tier verletzt war, wurde der zuständige Jagdpächter verständigt. Der Schaden am Skoda wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Auf stehenden Laster aufgefahren: Fellen

Am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr führten Arbeiter im Bereich der Hauptstraße in Fellen Arbeiten durch. Währenddessen stellten sie ihren Laster halbseitig auf den Gehweg am Fahrbahnrand in Richtung Burgsinn ab. Gleichzeitig befuhr der 84-jährige Fahrer eines Daimler die Hauptstraße Richtung Staatsstraße. Dabei übersah er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Laster und fuhr ungebremst auf. Am Daimler entstand ein massiver Frontschaden von geschätzt etwa 8000 Euro. Der Fahrer, sowie seine Ehefrau als Beifahrerin, blieben glücklicherweise unverletzt.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet: Gemünden

Am Montagmittag gegen 15.55 Uhr parkte eine 28-jährige Autofahrerin ihren grauen BMW auf den Parkplätzen vor der „Alten Apotheke“ in der Bahnhofstraße. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug gegen 17.35 Uhr stellte sie eine Beschädigung an der vorderen rechten Stoßstange fest. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Auto angefahren und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der Sachschaden am BMW wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Bargeld aus Auto entwendet: Gemünden

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde aus einem im Hof eines Wohnanwesens im Baumgartenweg abgestellten BMW Bargeld entwendet. Da am Auto keine Aufbruchspuren erkennbar waren wäre es denkbar, dass die Fernbedienung nicht mehr zuverlässig funktionierte und das Auto unverschlossen war.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wer vermisst sein Handy? Karsbach

Am Sonntagmittag wurde im Bereich der Bushaltestelle in der Höllricher Straße ein Huawei-Handy aufgefunden. Das Handy wurde als Fundschade bei der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben. Der Verlierer kann sich dort melden.

Ehrlicher Finder gab Geldbörse bei der Polizei ab: Gemünden

Am Sonntagmittag, kurz vor 14.00 Uhr, hat ein 61-jähriger Mann an der Abzweigung zur Saalebrücke, direkt vor der Ampel, eine Geldbörse mit einem größeren Bargeldbetrag aufgefunden. Der ehrliche Finder brachte diese sogleich zur Polizei. So konnte der Verlierer, welcher schon verzweifelt nach der Börse gesucht hat, schnell gefunden werden.

Jugendlicher hatte Rauschgift konsumiert: Gemünden

Am Sonntagmorgen gegen 11.40 Uhr hatte der Fahrgast eines Personenzuges der Deutschen Bahn gesundheitliche Probleme, weshalb der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden. Im Rahmen der Maßnahmen wurde bekannt, dass der 15-Jährige kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Der junge Mann wurde seiner Mutter übergeben.

Auffahrunfall: Gemünden

Am Dienstagmorgen um 07.00 Uhr befuhren zwei Autofahrer hintereinander die Bergstraße talwärts in Richtung Bundesstraße. An der Kreuzung zur Wernfelder Straße hielt der vorausfahrende 44-jährige Fahrer eines Skoda verkehrsbedingt an. Der nachfolgende 35-jährige Toyota-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Polizei Gemünden/ienc