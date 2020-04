Autofahrer nach Unfall bei Eichelsbach schwer verletzt

Vermutlich auf Grund medizinischer Ursache kam der Mitsubishifahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Der Fahrer wurde hierbei in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Anschließend wurde er, schwer verletzt, ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Der verunfallte Pkw wurde mit Totalschaden von einem Abschleppdient geborgen. Der angerichtet Sachschaden beträgt ca. 35.000 Euro.

Moped nicht versichert - Kennzeichen verfälscht

Erlenbach a.Main, Friedrich-Dessloch-Straße Eine Streife der PI Obernburg hat am Montag früh gegen 7.50 Uhr versucht, einen Kradfahrer, den sie in der Bahnstraße gesichtet hatte, anzuhalten. Der Kradfahrer erkannte die Streife und versuchte hierauf über den Parkplatz der Raiffeisenbank die Streife abzuschütteln. Seine Fahrt führte ihn danach über die Elsenfelder Straße in die Friedrich-Dessloch-Straße. Hierbei ignorierte er die Anhaltezeichen und flüchtete schließlich unter Zurücklassung des Krades über eine Wiese. Die eingesetzten Beamten konnten den Flüchtigen jedoch schon nach wenigen Metern einholen und festhalten. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der Erlenbacher an dem Krad ein ungültiges schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2011 angebracht hatte und mittels Edding das Ausgabejahr verfälscht hatte. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bauschutt in Erlenbach am Waldfriedhof abgeladen

Erlenbach a.Main, Waldfriedhof Ein noch unbekannter hat am Wochenende an der Zufahrt zum Waldfriedhof Erlenbach Bauschutt abgeladen. Am Montag Mittag meldeten aufmerksame Mitbürger die illegale Müllentsorgung. Die entsorgten Fliesen und Zementreste mussten vom Bauhof auufgeladen und entsorgt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg