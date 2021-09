Autofahrer mit zu viel Promille in Amorbach

Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, touchierte ein 70-jähriger Fahrer eines Ford eine Gartenmauer im Breitensteiner Weg. Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Alkotest ergab eine Promille von 1,30, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Fahrer, der im Ausland wohnhaft ist, musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen höheren Bargeldbetrag zur Sicherstellung des Strafverfahrens hinterlegen.

Weilbach. In der Reuenthaler Straße wurde am Dienstag, in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr, an einem geparkten Opel der Seitenspiegel beschädigt. Es konnte roter Lackabrieb gesichert werden, ansonsten keinerlei Hinweise auf den Verursacher, der einen Sachschaden in Höhe von zirka 30,- Euro hinterließ.

Auto in amorbach zerkratzt

Amorbach. Ein am Schlossplatz abgestellter PKW Audi wurde von einem Unbekannten an der linken hinteren Türe zerkratzt. Die Tatzeit war am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16.00 und 18.15 Uhr. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von 600,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg