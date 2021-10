Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 3 Promille. Der 61-Jährige hatte nach ähnlichen Delikten in der Vergangenheit seinen Führerschein erst vor wenigen Monaten wiedererlangt.

Smart angefahren - Verursacher unbekannt

Aschaffenburg-Damm. In der Zeit von Sonntag auf Montag wurde in der Müllerstraße ein am Straßenrand geparkter Smart Forfour beschädigt. Vermutlich blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem eigenen Fahrzeug an der Frontstoßstange und dem linken Kotflügel des Smart hängen. Hierdurch wurde ein deutlich sichtbarer Schaden in Höhe von rund 1500 Euro verursacht.

Unfallflüchtiger fährt gegen Verkehrsschild

Kleinostheim. In der Zeit von Sonntagnacht bis Montagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 8 gegen ein Verkehrsschild im Kreisverkehr bei der Auffahrt zur A 45 in Kleinostheim. Der Unfallflüchtige war offensichtlich mit seinem Fahrzeug in Richtung Dettingen unterwegs und kam beim Verlassen des Kreisverkehrs nach links auf die Mittelbebauung. Dort riss er mit seinem Fahrzeug das Verkehrsschild samt der Betonverankerung aus dem Boden heraus. Am Fahrzeug des Unfallflüchtigen müsste dementsprechend ebenfalls ein größerer Schaden entstanden sein.

Hinweise zu den beiden genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen.

Einbruch in Baucontainer

Aschaffenburg. In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen wurde ein Baucontainer in der Dinglerstraße durch eine unbekannte Person aufgebrochen. Der Täter erbeutete drei Dosen eines Energy-Drinks, vier Packungen Kaffee und einen Gürtel. Der Beuteschaden beschränkt sich dementsprechend auf 25 Euro.

Bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen

Mespelbrunn. Am Montagmittag ereignete sich auf der Staatstraße 2312 zwischen Hessenthal und Oberbessenbach ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Opel-Fahrer verlor im Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Kleintransporter und fuhr in die Böschung. Hierdurch fiel das Fahrzeug auf die linke Seite und blieb in dieser Stellung liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Täter dringt in Keller ein um an Alkohol zu gelangen

Großostheim. Am Montagabend verschaffte sich ein 55-Jähriger unbefugt Zutritt zum Kellerraum eines Reihenhauses in der Grabenstraße. Die Polizei konnte den Mann noch am Tatort antreffen. Der Täter zeigte sich geständig. Er war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach in den Kellerraum eingedrungen um dort an Alkohol zu gelangen. Insgesamt entwendete er auf diese Weise Alkohol im Gesamtwert von rund 50 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mm