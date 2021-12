Autofahrer mit fast zwei Promille angehalten

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte das Fahrzeug schließlich in Laufach anhalten und den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 59-jährige Fahrer wirkte dabei deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von fast zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten daraufhin unterbunden und der Führerschein des Herren sichergestellt. Außerdem musste er die Streife für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle nach Nilkheim begleiten.

Kleintransporter fährt rückwärts gegen rollenden Güterzug

Im Leiderer Hafen in der Hafenkopfstraße kam es am Mittwochmittag, gegen 12:15 Uhr, zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Kleintransporters fuhr rückwärts aus einem Firmengelände heraus, dabei prallte sie gegen den Wagon eines hinter ihr querenden Güterzuges. Am Güterzug, bestehend aus Lok und sieben Wagons, entstanden nur kleine Kratzer, während am Kleintransporter ein deutlicher Schaden an der Heckklappe zu verzeichnen war. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Diebstahl auf Großbaustelle

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von circa 2.000 Euro aus einem Rohbau auf dem Gelände der technischen Fachhochschule gestohlen. Die Werkzeuge waren in einer verschlossenen Kiste gelagert. Das Schloss wurde durch den Täter aufgebrochen.

Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg