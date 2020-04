Autofahrer in Buchen mit 2,9 Promille erwischt

Gegen 17:15 Uhr fiel einer zivilen Streife ein stark torkelnder Mann im Bereich des Parkplatzes auf. Bis die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, hatten sie den Betrunkenen aus den Augen verloren. Frei nach dem Motto "man sieht sich immer zwei Mal im Leben", erkannten die zwei Polizisten den Mann kurze Zeit später als Fahrer eines VW Golf. Der Alkoholisierte versuchte gerade auszuparken, als die Beamten ihn kontrollierten. 2,90 Promille war dann das Ergebnis eines Alkoholtestes. Der 42-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verlust seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Ein Motoradfahrer wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mosbach bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 24-jährige Zweiradlenker fuhr entlang der Mosbacher Straße aus Richtung Neckarelz als der 19-jährige Fahrer eines Opels von der Pfalzgraf-Otto-Straße nach links in die Mosbacher Straße einbog. Vermutlich übersah der Autofahrer das herannahende Motorrad und die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der Motorradfahrer stürzte durch den Aufprall und wurde leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

vd/Polizei Heilbronn