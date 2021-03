Autofahrer liefern sich ein Rennen in Obrigheim

Durch Zeugenhinweise wurde bekannt, dass

die beiden gegen 16.20 Uhr mit ihren Fahrzeugen der Marke BMW mit hoher

Geschwindigkeit im Industriegebiet Techno bei Asbach unterwegs waren und dort

über die Wendeplatte drifteten. Außerdem fuhren sie auf der Straße

Kraichgaublick, deren Fahrstreifen durch einen Grünstreifen getrennt ist, hin

und her. Einer der beiden nutzte dabei hierfür sogar die Gegenfahrspur. Beamte

des Polizeirevier Mosbach konnten die beiden Autofahrer wenig später an ihren

Wohnanschriften antreffen. Da aufgrund der Erkenntnisse der dringende Verdacht

besteht, dass die Männer ein illegales Kraftfahrzeugrennen veranstaltet haben,

ordnete eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme der

Führerscheine und der Fahrzeuge der beiden an. Die 20-Jährigen müssen zudem mit

einer Strafanzeige rechnen.

19-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Buchen. Einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sieht ein 19-jähriger Mann

entgegen. Der junge VW-Fahrer war am Dienstagabend, gegen 21 Uhr mit seinem Auto

auf der Straße am Schrankenberg in Buchen unterwegs und wurde von einer Streife

des Polizeireviers Buchen kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten

fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Deshalb musste er seinen

Kleinwagen stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein

Krankenhaus begleiten. Den jungen Mann erwartet nun ein Fahrverbot.

klal/Quelle:Polizei Heilbronn