Autofahrer krachte auf der B26 in Leitplanke

Hierbei geriet er aus Unachtsamkeit mit seinem Auto gegen die rechte Leitplanke. Am Auto entstand an der rechten Seite ein Schaden von ca. 5000.- Euro, die Leitplanke wird noch von der Straßenmeisterei überprüft.

18-Jähriger fährt beim Rangieren gegen Auto

Gemünden. Um 19.05 Uhr rangierte am Donnerstag ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto in der St.-Bruno-Straße. Dabei stieß er mit seinem Heck gegen die Front eines geparkten Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1500.- Euro.

85-Jähriger geriet auf Gegenfahrbahn

Gräfendorf. Am Donnerstag um 15.05 Uhr fuhr ein 85-jähriger Mann von Weickersgrüben in Richtung Hammelburg/Staatsstraße. In einer scharfen Rechtskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Auto eines 59-jährigen Mannes zusammen, der in Richtung Weickersgrüben fuhr. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden von ca. 2000.- Euro, am anderen ca. 5000.- Euro.

lady/ Quelle: Polizei Gemünden