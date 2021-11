Autofahrer kommt bei Mosbach von der Straße ab

Ein 27-Jähriger fuhr am Freitagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Ford den Verbindungsweg zwischen Mosbach-Sattelbach und Muckental entlang. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Nebel kam sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, verfehlte die dort befindliche Brücke und stürzte circa drei bis vier Meter in das Bachbett hinab. Daraufhin verließen der 27-Jährige und sein Beifahrer die Unfallstelle zu Fuß. Der Unfall wurde am Folgetag von einem Traktorfahrer gemeldet, der das Fahrzeug im Bachbett entdeckt hatte. Der Fahrer und Beifahrer konnten durch die Polizei ermittelt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Ford entstand ein Totalschaden.

Mosbach: Parkenden PKW beschädigt und geflohen

Auf einem Supermarktparkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße wurde am Samstagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro an einem dort abgestellten Ford. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Handtasche aus Einkaufswagen entwendet - Verursacher gesucht

Eine Frau hatte am Samstagabend gegen 20 Uhr ihre Handtasche in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes vergessen. Als ihr der Verlust ihrer Handtasche auffiel, kehrte sie wenige Minute später zu dem Parkplatz zurück, aber die Handtasche mit ihrem Geldbeutel war verschwunden. Der Schaden wird auf mehrere hunderte Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

stru/Polizei Heilbronn