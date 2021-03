Ein 69-jähriger Autofahrer befuhr am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr die Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld in Fahrtrichtung Harrbach. Seinen Angaben zufolge kreuzte ein Wildtier die Straße und stieß gegen die Beifahrertüre seines Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 450,- Euro verursacht wurde. Das Wild flüchtete.

In der Nacht zum Dienstag, gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Adelsberg, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Das Wildschwein verendete.

klal/Quelle:Polizei Gemünden