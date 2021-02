Autofahrer kollidiert mit Mercedes auf der A3 bei Marktheidenfeld

ARCHIV - 30.07.2016, Baden-Württemberg, Reutlingen: ILLUSTRATION - In Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Im Kreis Paderborn ist ein Streifenpolizist vom Dienst suspendiert worden, weil er im Verdacht steht, mit der Ideologie der sogenannten Reichsbürger zu sympathisieren. Gegen den 45-jährigen werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Freitag mit. Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Am Samstagmorgen kam es gegen 09 Uhr auf der A3 bei Marktheidenfeld in Richtung Würzburg zu einen Verkehrsunfall bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 27-Jähriger befuhr zu dieser Zeit mit seinem Mercedes S400 die linke von drei Fahrspuren, vor ihm fuhr ein 62-Jähriger mit einem Mercedes E350 auf der mittleren Spur. Es kam anschließend zu einer starken Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie eine 52-jährige Beifahrerin leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Der Pkw des 62-Jährigen war aufgrund des Zusammenpralls nicht mehr fahrtüchtig und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Hierzu musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

60.000 Euro Schaden wegen Streifenwechsel

Bischbrunn, Kreis Main-Spessart. Am Samstag befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Seat die A3 in Richtung Frankfurt. Gegen 13:30 Uhr wechselte er mit seinem Pkw vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei schätzte er die Geschwindigkeit eines nachfolgenden Daimler falsch ein. Der 39-Jährige Fahrer des Daimlers konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Daimler geriet hierbei ins Schleudern, weshalb er schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Pannestreifen zum Stehen kam. Der Fahrer des Seat konnte sein Fahrzeug ebenfalls auf dem Pannenstreifen zum Stehen bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand allerdings ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die A3 in Richtung Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt werden. Hierbei unterstützten die Feuerwehren Marktheidenfeld und Altfeld.

Mann mit Fahrverbot fährt bei Polizei vor

Hösbach, Kreis Aschaffenburg. Am Sonntag fuhr gegen 14:45 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach vor, um hier Ware eines falsch beladenen Transporters zu übernehmen. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnisdaten des 21-Jährigen stellten die eingesetzten Beamten allerdings fest, dass für den Mann ein aktuelles Fahrverbot bestand. Die Weiterfahrt des Herrn wurde daraufhin unterbunden. Gegen den Mann wurde zudem ein Verfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbots eingeleitet, hierbei musste der Mann eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe hinterlegen.

Alisia Klöckner / Quelle: Verkehrspolizei