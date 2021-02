Autofahrer in Obernburg mit 1,6 Promille am Steuer

Wer sich in Kroatien dem Alkoholtest entziehen will, wird ab sofort richtig zur Kasse gebeten.

Der silberne Pkw Ford fiel der Streife zuvor durch auffällig gefahrene Schlangenlinien auf. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde bei dem 32-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, sein Führerschein entzogen und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Eschau. Am Freitag, gegen 02:25 Uhr wurde in der Elsavastraße ein Pkw BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 18-jährigen Fahrzeuglenker konnten hierbei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Diese stellten seine Fahrtüchtigkeit in Frage. Deswegen wurde die Weiterfahrt unterbunden und der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Drei Anzeigen wegen Unfallflucht

Obernburg. Im Zeitraum 27.01.2021 bis 29.01.2021 wurde in der Raiffeisenstraße ein geparkter violetter Audi A1 an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Audi beträgt ca. 1000 EUR.

Klingenberg. Am 29.01.2021, gegen 06:00 Uhr befuhr ein Peugeot-Fahrer die Kreisstraße von Klingenberg in Richtung Schmachtenberg. Hier geriet eines von drei unbekannten Fahrzeugen aus dem Gegenverkehr zu weit in die Mitte der Fahrbahn und touchierte den Peugeot. Das am Unfall beteiligte Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Elsenfeld. Am 28.01.2021 zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte ein schwarzer VW Passat ordnungsgemäß in der Königsberger Straße 9. In diesem Zeitraum wurde der VW durch ein bislang unbekanntes anderes Fahrzeug linksseitig an der vorderen Stoßstange angefahren. Am VW entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Der Verursacher veranlasste keine Maßnahmen um eine Schadensregulierung herbeizuführen.

Hinweise an Polizeiinspektion Obernburg, Tel.:06022/629-0

mci / Quelle: Polizei Obernburg