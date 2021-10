Autofahrer in Mömlingen und Erlenbach angetrunken mit Auto unterwegs

Bei dem 30-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,34 mg/l. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Mömlingen. Ein alkoholisierter Opel-Fahrer wurde am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Weinbergstraße aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 75-jährigen erbrachte ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest einen Wert von 0,40 mg/l. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Klingenberg. In der Zeit vom 28.10.2021, 18.30 Uhr, - 29.10.2021, 13.30 Uhr, wurde in der Straße „Mittlerer Weg" eine Verkehrsunfallflucht begangen. Die Geschädigte stellte ihren VW Golf am Fahrbahnrand ab und konnte beim Wegefahren u. a. eine Beschädigung an der Stoßstange hinten links feststellen. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,00 EUR.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.