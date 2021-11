Autofahrer in Mittelsinn kam von der Straße ab

Zu dieser Zeit war es neblig und die Straße war nass. Kurz vor Mittelsinn kam er im Kurvenbereich ins Schleudern. Er stieß nach links gegen die Leitplanke, wobei zwei Leitplankenfelder sowie zwei Metallpfosten beschädigt wurden. Am Seat entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke beträgt ca. 600,- Euro.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Feuerwehr Mittelsinn mit 13 Personen im Einsatz.

Gemünden. Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Wolfsmünster. Hierbei querte ein Reh die Straße und wurde von seinem VW erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 2.000,- Euro.

Gräfendorf. Am Freitag gegen 19:00 Uhr fuhr ein 44-jähriger Autofahrer von Dittlofsroda in Richtung Gräfendorf. Hierbei sprang von rechts ein Reh gegen die Beifahrertüre und rannte anschließend davon. Am DaimlerChrysler entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt.

Fahrzeug übersehen

Burgsinn. Am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr fuhr ein 68-jähriger Seat-Fahrer in der Hauptstraße von einem Parkplatz aus rückwärts in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin. Die 78-jährige Audi-Fahrerin schrammte mit ihrer rechten Fahrzeugseite am Heck des Seat entlang. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.300,- Euro.

Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz

Gemünden. Am Sonntagabend, gegen 23:10 Uhr, wurde auf einem Gartengrundstück „Am Rod" ein großes Feuer mitgeteilt, wobei die Flammen mehrere Meter hoch schlugen. Beim Eintreffen der Beamten brannte das Feuer ohne jegliche Aufsicht. Im Bereich der Feuerstelle konnten mehrere Plastikteile festgestellt werden, die verbrannt wurden. Den Verursacher, ein 26-jähriger Mann, erwartet eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Glassplitter auf mehreren Metern verteilt

Gemünden. Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr wurde festgestellt, dass auf der Zollbergstraße, direkt nach der Unterführung Richtung Schützenhaus, auf einer Länge von 15 Metern die Straße vollflächig mit Glassplittern übersät war. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt, es wird jedoch vermutet, dass die Scheibe eines Traktors zerbrach. Die Feuerwehr Langenprozelten war mit 6 Personen im Einsatz, um die Straße zu reinigen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410

lady/ Quelle: Polizei Gemünden