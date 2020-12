Autofahrer in Karlstadt unter Alkoholeinfluss

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, auf ihn kommt nun eine Anzeige zu, welche auch ein Fahrverbot beinhalten wird.

Laster übersehen

Thüngen, Lkr. Main-Spessart. Ein 84-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstag gegen 16:00 Uhr in Thüngen, beim Ausfahren aus einem Grundstück auf eine Straße, einen dort fahrenden Lkw. Der Pkw stieß gegen einen Reifen der Hinterachse des Lkw. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2700.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt