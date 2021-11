In der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr hielten sie einen Pkw Skoda auf der B469, von Weilbach kommend in Fahrtrichtung Amorbach, in starken Schlangenlinien und teilweise extrem langsam fahrend, an. Der Grund hierfür war recht schnell gefunden, da der 40jährige Fahrer stark nach Alkohol roch.

Einen Alkotest schaffte er trotz mehreren Versuchen nicht. Der Fahrer musste die Beamten anschließend zur Wache begleiten und sich der obligatorischen Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer offensichtlich derzeit nicht berechtigt ist, Kraftfahrzeuge zu Führen. Zu guter Letzt bestand gegen ihn noch ein Haftbefehl. Da er den im Haftbefehl geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg eingeliefert.

Beim Auffahren auf Brücke vorfahrtberechtigten Pkw übersehen

Kleinheubach. Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr befuhr eine 63jährige Frau mit ihrem Pkw Citroen den Auffahrtsbereich zur Brücke von Kleinheubach kommend und wollte rechts nach Großheubach abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Pkw VW, an dessen Steuer sich ein 54jähriger Mann befand. Dieser konnte noch etwas ausweichen, dennoch kam es zur leichten Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 4500 EUR entstand.

Küchenbrand mit einer leichtverletzten Person

Kleinheubach. Zu einem Küchenbrand kam es am Samstagabend gegen 17.30 Uhr in der Straße am alten Rathaus, als eine 25jährige Frau vergaß den Herd abzustellen. Dadurch fing ein darauf befindlicher Topf mit Öl zu brennen an. Die junge Frau versuchte zunächst vergeblich, das Feuer zu löschen und verletzte sich hierbei leicht am Arm, wurde jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Der Brand konnte durch einen herbeieilenden Nachbarn abgelöscht werden. In der Küche entstand Ruß- und Pulverschaden in Höhe von ca. 15000 EUR.

Originalmeldungen der Polizei Miltenberg

Pkw ohne Versicherung unterwegs

Mömlingen. Am Samstag, 20.11.21 gegen 21.20 Uhr wurde ein 24jähriger Opel-Fahrer in der Obernburger Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw seit längerer Zeit ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung gefuhrt wurde. Die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Klingenberg a. Main. Am Samstag, 20.11.21 gegen 14.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Straße Altenbrunn ein nicht zugelassener Pkw auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Streife fest, dass gegen den 34jährigen Fahrer ein Fahrverbot besteht. Der Fahrzeugfuhrer stand zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Originalmeldungen der Polizei Obernburg