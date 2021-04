Die Streifenwagenbesatzung hatte den Mann gegen 22.30 Uhr in der Mainstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Statt seinen Führerschein aus der Tasche zu ziehen, griff der 38-Jährige unter Vorwand in seinen Rucksack, zog plötzlich eine Rum-Flasche hervor und setzte diese an.

Er trank lediglich zwei Schlucke, bevor die Polizisten ihn abhalten konnten. Mit der Aktion wollte der Mann offensichtlich verschleiern, dass er bereits vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Diese Idee führte allerdings nicht zum Erfolg.

Nach einem Atemalkoholtest brachte die Streifenwagenbesatzung den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert in Höhe von 1,6 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn