Bislang war die Fahndung erfolglos.Der Unfall ereignete sich am 1. Dezember gegen 7.25 Uhr, der Junge aus dem Raum Lohr befand sich auf dem Weg zur Schule und lief über die Überquerungshilfe in der Bahnhofstraße laufen. Als er sich auf der Überquerungshilfe befand, nahm er Blickkontakt mit einem männlichen Fahrzeugführer auf, welcher den dortigen Kreisverkehr in Richtung Bahnhofsstraße verlassen wollte. Nachdem der Fahrzeugführer zunächst anhielt, überquerte der Junge die Fahrbahn. Noch als er sich auf der Fahrbahn befand, fuhr der Fahrzeugführer an und erfasste den Jungen mit seiner rechten Fahrzeugfront. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß eine Prellung an seinem rechten Knie.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen bzw. schwarzen Kleinwagen mit MSP-Zulassung.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall wahrgenommen haben, werden gebeten dies der Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitzuteilen

Polizei Lohr/kick