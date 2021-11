Durch eine Baufirma wird zurzeit in der Simonsgasse in Gössenheim die Fahrbahn erneuert. Die Oberflächenentwässerung in der Fahrbahnmitte, sowie der Gehweg beidseitig wurde mit hellen Pflastersteinen versehen. Die Fahrbahn selbst wurde frisch asphaltiert und anschließend die Straße von allen Zufahrten her abgesperrt.

Am Montag, im Zeitraum von 14:30 bis 15:00 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Mann eine Absperrung und befuhr mit einem weißen Kleintransporter die Simonsgasse bis zur Hausnummer 11, wo er auf dem Gehweg wendete und die Straße wieder in unbekannte Richtung verließ.

Durch das Befahren der gesperrten Straße entstanden auf dem neuen, hellen Pflaster auf etlichen Metern schwarze Reifenspuren. Da sich das Entfernen der Asphalt-/Reifenspuren äußerst schwierig gestaltet bzw. sogar ein Teil des in Beton gebetteten Pflastern komplett erneuert werden muss, wird der Sachschaden auf mindestens ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Greifvogel stieß gegen Pkw

Gemünden. Am Dienstag gegen 13:40 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Lohr kommend in Fahrtrichtung Hofstetten, als ein Greifvogel, vermutlich ein Bussard, den Pkw Skoda der Geschädigten streifte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro. Der Vogel konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Bahnwärterhäuschen beschädigt

Gemünden. In den letzten Wochen, der genaue Zeitpunkt kann nicht näher eingegrenzt werden, wurden am alten Bahnwärterhäuschen im Hofweg zwölf Glasbausteine mittels Holzbalken eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Tote Lämmer auf einem Acker aufgefunden

Gemünden. Am Dienstag wurden auf einem Acker am Waldrand bei Wernfeld zwei tote Lämmer aufgefunden. Recherchen nach dem Schafhalter verliefen bislang ergebnislos.

Wer hat in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen etwas beobachtet? Hinweise auf den betreffenden Schafhalter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeistation Gemünden / grr