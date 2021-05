Autofahrer fährt Fahrradfahrerin in Kreisel in Aschaffenburger Innenstadt an

Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, befuhr ein Audi die Goldbacher Straße in Richtung Weißenburger Straße und fuhr in den Kreisverkehr an der Ecke zur Elisenstraße ein. Hierbei übersah der 71-jährige Fahrzeugführer eine 48-jährige Fahrradfahrerin. Die bevorrechtigte Radlerin befand sich bereits im Kreisel und wollte in die Elisenstraße ausfahren. Es kam zur Kollision und die Frau stürzte zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und musste von den Rettern in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 71-Jährige blieb unverletzt. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Unbekannter Täter zerschneidet Zaun einer Werkstatt

Großostheim. Ein unbekannter Täter versah im Verlauf des Dienstages bis Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr den Zaun einer Autowerkstatt in der Babenhäuser Straße mit einem Loch. Der Täter zerschnitt hierbei den Maschendrahtzaun. Zu einem Einbruch in die Werkstatt kam es jedoch offenbar nicht. Es blieb bei dem eher geringfügigen Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.