Autofahrer erfasst Reh in Großostheim - Tier tot

Im ersten Waldstück nach der Steigungsstrecke kreuzte ein Rehwild die Fahrbahn, wurde hierbei erfasst und verendete vor Ort. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert, am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Kriminalitätsgeschehen Elektrofahrrad gestohlen Hösbach. Aus einem Carport verschwand in der Zeit von Samstag, 20:30 Uhr bis Sonntag, 12:30 Uhr ein E-Bike, Riese & Müller, Nevo Nuvinci, weiß, im Zeitwert von etwa 2.500 Euro. Das Fahrzeug ist mit Faltschloss vom Abstellort gestohlen worden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Auto nach Umzug nicht umgemeldet

Aschaffenburg. Am Sonntag um 21:45 Uhr wurde ein Pkw BMW mit südosteuropäischer Zulassung in der Würzburger Straße von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Überprüfung des 59-jährigen Fahrers stellte sicher heraus, dass er bereits Mitte 2019 in Goldbach eine Wohnung bezogen hatte, sein Fahrzeug aber immer noch nicht umgemeldet war. Hierdurch hinterzog er leichtfertig die deutsche Kfz-Steuer. Anzeige nach der Abgabenordnung und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz ergeht an die zuständige Finanzbehörde.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg