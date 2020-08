Autofahrer bringt Radler zu Fall und fährt einfach weiter

Ein 42-jähriger Rennradfahrer aus Frankfurt fuhr am Freitag gegen 21 Uhr auf der K108 von Langstadt in Richtung Harpertshausen. Dabei wurde er von einem 22-jährigen Babenhäuser, der mit seinem Pkw in gleicher Richtung unterwegs war, beim Überholen berührt. Der Radfahrer stürzte und landete verletzt im Straßengraben. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, verlor jedoch an der Unfallstelle ein Fahrzeugteil. Im Rahmen einer Fahndung nach dem Fahrzeug konnten sowohl das Fahrzeug als auch der mutmaßliche Fahrer ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung sowie unterlassener Hilfeleistung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Rennradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg/mm