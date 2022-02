Autofahrer bei Unfall auf A3 nahe Obertshausen verletzt

Zuvor hatte ein Laster-Fahrer sein Fahrzeug in einer Haltebucht abgestellt, um eine Pause zu machen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Auto auf den stehenden Lastwagen auf. Nach ersten Ermittlungen sei das Auto schon zuvor nach rechts von seiner Spur abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Frankfurter Klinik gebracht. Der Sattelzug-Fahrer erlitt einen leichten Schock. Ob der Autofahrer alkoholisiert, oder ein medizinisches Problem die Unfallursache war, ermittelt nun die Polizei. Auch ein technischer Defekt am Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr Obertshausen sicherte die Unfallstelle ab und nahm Betriebsstoffe auf.

Quelle: 5vision.media