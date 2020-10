Autofahrer bei Aschfeld schwer verletzt

Ein 40-jähriger Autofahrer kam am Dienstag gegen 08:50 Uhr mit seinem BMW zwischen Aschfeld und Gössenheim, im Auslauf einer Linkskurve, von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich dabei am Fahrbahnrand und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5000.- Euro.

Von Fahrbahn bei Retzbach gerutscht

Auf der Kreisstraße zwischen Retzbach und Retzstadt kam gegen 10:45 am Dienstag ein 64-jähriger Mann mit einem VW Transporter im Auslauf einer Linkskurve ins Rutschen und dabei zunächst nach rechts ins Bankett. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zu kommen, schleuderte das Fahrzeug dann nach links, kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Die beiden Insassen des Transporters wurden glücklicherweise nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000.- Euro.

stru/Polizei Karlstadt