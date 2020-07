Autoeinbrecher in Hainburg unterwegs

Einem aufmerksamen Anwohner fielen am frühen Freitag, gegen 2.40 Uhr, mehrere Autos mit geöffneten Türen auf. Die herbeigerufene Streife stellte fest, dass unbekannte Täter in der Erzbergerstraße in Höhe der Hausnummer 37 die abgestellten Autos offensichtlich geöffnet und durchsucht hatten. Einbruchspuren konnten die Beamten nicht feststellen, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Fahrzeuge möglicherweise unverschlossen waren. Zum derzeitigen Ermittlungsstand ist noch nicht bekannt, ob aus den Fahrzeugen Gegenstände entwendet wurden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

stru/Polizei Offenbach