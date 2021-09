Autodiebe klauen Mercedes aus Carport eines Hanauer Anwesens

Die beiden mit Kapuze und Mundschutz bekleideten Fahrzeugdiebe betraten zwischen 3 und 6 Uhr den Carport des Anwesens mit einstelliger Hausnummer und konnten dort den Wagen mit F-Kennzeichen auf noch unbekannte Weise zum Starten bringen. Anschließend flüchteten sie damit – von den Dieben fehlt jede Spur. Wer die bereits laufenden Ermittlungen der Hanauer Kriminalpolizei unterstützen möchte und Zeugenhinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden.

Lichtschachtabdeckung auf B43a bei Hanau verloren - Unfall

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Montagvormittag vermutlich ein Laster auf der Bundesstraße 43a eine Lichtschachtabdeckung verloren hatte und es daraufhin zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Gegen 11.20 Uhr verlor das bisher unbekannte Fahrzeug die Abdeckung. Drei Fahrzeuge, die auf der linken Fahrspur der Bundesstraße 43a in Richtung Dieburg unterwegs waren,

mussten aufgrund dessen bis zum Stillstand abbremsen.

Der 53 Jahre alte Fahrer eines Suzuki konnte noch rechtzeitig bremsen. Der an letzter Stelle fahrende Ford, in dem sich eine 49 Jahre alte Frau am Steuer sowie eine 79-Jährige Beifahrerin befanden, kollidierte mit dem davor fahrenden Opel Combo und schob diesen auf den Suzuki. Der 19-Jährige Opel-Fahrer sowie die 49 Jahre alte Frau und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfallgeschehens sowie Verkehrsteilnehmer, die den Verlust der Lichtschachtabdeckung beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0.

