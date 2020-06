Autodieb ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Sonntagmorgen, gegen 09 Uhr, bemerkte der Besitzer eines VW T4 das Fehlen seines Fahrzeugs. Der VW im niedrigen vierstelligen Wert war am Vortag in der Fischergasse abgestellt worden. Der Kfz-Diebstahl wurde von der Polizeiinspektion Aschaffenburg aufgenommen, die im weiteren Verlauf die Fahndung aufnahm. Eine Streife stellte noch am selben Abend, gegen 20 Uhr, den VW in Stockstadt in der Frankenstraße fest. Einige Zeit später suchte der Dieb sein neu erworbenes Fahrzeug auf. Noch bevor er sich damit entfernen konnte, wurde er von einer Streife gestellt und vorläufig festgenommen. Es handelte sich um einen 44-jährigen Mann, der zudem keinerlei Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Da der Fahrzeugdieb bekennender Konsument starker Medikamente ist, wurde ein Urinschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Kokain, weshalb ein Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnahm. Wie der 44-Jährige das Fahrzeug öffnete und ob aus dem VW etwas entwendet wurde, ist nun Teil der Ermittlungen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Autodiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses.

Unfallflucht in der Innenstadt

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte das Heck eines VW Golf. Dieser war am Samstag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr, Auf der Senne abgestellt und weist nun einen Sachschaden im vierstelligen Bereich auf. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Graffiti entlang des Mainradweges

Mainaschaff. Ein unbekannter Täter beschmierte in den vergangenen zwei Wochen diverse Objekte entlang des Mainradweges von Aschaffenburg nach Mainaschaff. Sowohl Sitzbänke, Beschilderungen als auch Informationstafeln sind nun mit Schriftzügen in blauer und schwarzer Farbe verunreinigt. Der Täter verursachte mehrere tausend Euro Sachschaden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg