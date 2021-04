Autodieb klaut schwarzen Audi A5 in Hanau

Das Auto mit dem Kennzeichen HU-FT 90 hat der Eigentümer am Donnerstagabend auf seinen Stellplatz in der Straße Steinheimer Vorstadt in Hanau abgestellt. Als er am darauffolgenden Tag wieder mit seinem Auto fahren wollte, war der Wagen bereits gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können oder verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitraum gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Tel. 06181/100123.

Polizei Offenbach/kick