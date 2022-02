Fünf Autos sind in der Aschaffenburger Webergasse komplett ausgebrannt.

Wie Pressesprecher Enrico Ball am Dienstag auf Anfrage sagte, sei entsprechend auch nicht der Staatsschutz einbezogen. Am Wochenende hatte es Überlegungen gegeben, dass gezielt große SUVs angezündet worden sein könnten. Laut Ball hat sich herausgestellt, dass keines der zerstörten Autos dieser Kategorie entspricht. Bei dem Feuer waren am Sonntag nahe des Schlosses fünf Autos zerstört worden, der Schaden liegt bei laut Schätzung der Polizei rund 90.000 Euro.

Brennende Autos in der Aschaffenburger Altstadt



Inzwischen sei die Untersuchung der Autowracks abgeschlossen, diese wurden wieder durch die Polizei freigegeben. Mit Ergebnissen rechnet Ball nicht vor Ende der Woche. Weil in der Mitte der Autos ein Fahrzeug unbeschädigt blieb, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo nach Zeugen, die am Sonntagmorgen zwischen 5.30 und 6 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Webergasse gesehen oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben. rbb

Hinweise an die Polizei: Tel. 06021 857-1733