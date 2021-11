Autobrand in Miltenberg verläuft glimpflich

Zu einem Motorbrand in einem BMW kam es am Mittwochabend, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden, der Sachschaden jedoch beträchtlich ist. Der Fahrer war gegen 20.50 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Mainstraße unterwegs, als ihm am Display seines 3er BMW eine Fehlermeldung angezeigt wurde. Um der Fehlerquelle auf den Grund zu gehen, hielt der Fahrer am Parkplatz der Alten Volksschule an und öffnete den Motorraum, wobei ihm gleich Flammen entgegenschlugen. Mit der Unterstützung von Passanten und der herbeigerufenen Feuerwehr konnte der Motorbrand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache des Brandes dürfte ein technischer Defekt sein, der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht in Schneeberg

Im Urbanusweg wurde am vergangenen Freitag, 29.10.21, zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr, ein geparkter Audi angefahren und an der linken Vorderseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa. 5.000 Euro.

Einkauf in Miltenberg vergessen

Drei herrenlose Plastiktüten mit Lebensmittel, Bekleidung und Werkzeug (Neuware) wurden am Mittwochabend von einer Sicherheitswachtstreife der Polizei Miltenberg auf einer Parkbank am Engelplatz aufgefunden. Der Verlierer möge sich so schnell wie möglich bei der Polizei Miltenberg melden, insbesondere auf Hinblick der verderblichen Lebensmittel.

stru/Polizei Miltenberg